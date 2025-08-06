Теннис
6 августа, 03:32

Рублев проиграл Фритцу в четвертьфинале турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в четвертьфинале турнира в Торонто — 3:6, 6:7 (2:7).

Матч длился 1 час 23 минуты. 27-летний россиянин подал 6 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 20 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

В полуфинале Фритц сыграет против победителя матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Бен Шелтон (США).

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 2) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 7:6 (7:2)

Источник: Сетка турнира в Торонто
Теннис
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pupkin-221

    зато российский педарок взял 3 золота в синхронном плавании - это прорыв или как ?

    07.08.2025

  • 678ugu

    Ну что же ты такой балбес, не знаешь, что такое плагиат. Или для юристов такие знания лишние?

    06.08.2025

  • hаnt64

    А у армян нет моря, они - сухопутная нация!

    06.08.2025

  • igor1972

    Ожидаемо конечно, поэтому неогорчительно. Потолок Рублева и новых откровений в игре ждать не приходится...

    06.08.2025

  • T REX

    В воскресенье закончился ЧМ по плаванию - наша сборная взяла 18 медалей - ни одной армянской фамилии в списках нет.

    06.08.2025

  • hant64

    Тут всё по ранжиру, по весу и по жиру - Фритц сейчас просто сильнее, и, если бы Андрей его всё же прошёл - это была бы неожиданность. А так - закономерность.

    06.08.2025

  • hant64

    Урод на этой теннисной ветке только один - и это ты, паскуда плагиаторская.

    06.08.2025

  • Nick280881

    Матч с особым подтекстом. Тейлор и Андрей знакомы с детства, играли в детских и юниорских турнирах, вместе выходили в финал юниорского Уимблдона в паре. В последние годы на харде стабильно побежддает Фритц, а на грунте Рублев, так что результат закономерный.

    06.08.2025

  • pupkin-221

    Остался один Карен ! Как всегда Россию спасают армяне !

    06.08.2025

  • Djin Ignatov

    Иного ожидать конечно не приходилось , надо признать результат просто закономерен ! Но что сделаешь ? Надо играть немного лучше и тогда можно будет проходить дальше ! Хотя на турнирах ниже , где не участвуют главные игроки иногда можно и выиграть !

    06.08.2025

  • hаnt64

    А вы кот-урод!

    06.08.2025

  • fonkom

    Неожиданности не произошло. Время идёт, соотношение сил меняется, сейчас это закономерный итог матча.

    06.08.2025

  • Alexander Dorofeev

    На самом деле близкий матч получился,на приеме выиграно 26% очков,против 32. Многое решило 20 эйсов фритца и реализация брейковых мячей 2 из 2 фритц. Да,это поражение,но не безвольное и позорное как в Вашингтоне

    06.08.2025

  • А Х

    Дюша

    06.08.2025

  • Кот-матрос

    Черемисин, вы лайкаете фальшивому hаnt64, следить надо.

    06.08.2025

  • Кот-матрос

    Совсем не удивлён.

    06.08.2025

  • Черемисин57

    Только один Хачанов держит планку, а Рублёв и Медведев уже сбитые лётчики! А за ними пустота-нет никого, кто бы их заменил!! Очевиден регресс в мужском теннисе в России!!!

    06.08.2025

  • Топотун

    Спирт, у тебя на дальняке в одни аорота зато !

    06.08.2025

  • Спринт

    .. проиграл .. 3:6, 7:6(7:2)? Однако .. ничья!

    06.08.2025

  • hаnt64

    Не сдюжил наш Андрюша, мальчик-четвертьфинал. Печально, но ожидалось!

    06.08.2025

  • Апостол Валерон

    Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!

    06.08.2025

  • Саша

    Рублев уже давно не Рублев, а Копейкин.

    06.08.2025

