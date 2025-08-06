Рублев проиграл Фритцу в четвертьфинале турнира в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в четвертьфинале турнира в Торонто — 3:6, 6:7 (2:7).

Матч длился 1 час 23 минуты. 27-летний россиянин подал 6 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 20 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

В полуфинале Фритц сыграет против победителя матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Бен Шелтон (США).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 2) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 7:6 (7:2)