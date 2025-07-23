Тэйлор Фритц вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл австралийца Александра Вукича во втором круге турнира в Вашингтоне — 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час. В третьем круге американец встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Вашингтон (США) Турнир ATP Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 2 396 115 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Тэйлор Фритц (США, 1) — Александр Вукич (Австралия) — 6:3, 6:2 Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия, 16) — 7:5, 7:5 Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:2 Иржи Легечка (Чехия, 11) — Закари Свайда (США, Q) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3