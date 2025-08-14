Теннис
14 августа, 03:42

Фритц проиграл 136-й ракетке мира Атману в четвертом круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Французский теннисист Теренс Атман, занимающий 136-е место в рейтинге ATP, переиграл американца Тэйлора Фритца в матче четвертого круга турнира в Цинциннати — 3:6, 7:5, 6:3.

Матч длился 2 часа. 23-летний француз подал 13 раз навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Следующим соперником Атмана будет канадец Феликс Оже-Альяссим, который переиграл француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:3.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Теренс Атман (Франция, Q) — Тэйлор Фритц (США, 4) — 3:6, 7:5, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:3

Теннис
Тэйлор Фритц
