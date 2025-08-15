Руне проиграл 136-й ракетке мира Атману в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Французский теннисист Теренс Атман, занимающий 136-е место в рейтинге ATP, переиграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:2, 6:3. Датчанин — на 9-й строчке в рейтинге ATP.

Матч длился 1 час 15 минут. 23-летний француз подал 7 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В полуфинале Атман сыграет против итальянца Янника Синнера, который ранее победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:0, 6:2.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Теренс Атман (Франция, Q) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 6:2, 6:3