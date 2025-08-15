Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

15 августа, 05:19

Руне проиграл 136-й ракетке мира Атману в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Теренс Атман.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Французский теннисист Теренс Атман, занимающий 136-е место в рейтинге ATP, переиграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:2, 6:3. Датчанин — на 9-й строчке в рейтинге ATP.

Матч длился 1 час 15 минут. 23-летний француз подал 7 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В полуфинале Атман сыграет против итальянца Янника Синнера, который ранее победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:0, 6:2.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Теренс Атман (Франция, Q) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 6:2, 6:3

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Хольгер Руне
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Суд в Италии постановил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Знакомые с подозреваемым в удушении детей педагогом рассказали о его поведении
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Не, Андрюха тоже что-то заартачился в последнее время. А Данька, конечно, уже всё, даже задние габариты скоро скроются вдали.

    15.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Едет медленно Руне)) Наши Медведь и Рублем его уже давно обогнали)

    15.08.2025

  • Оскара Тому Харди

    Кого то очень сильно напоминает..только тот кто то даже не упирается

    15.08.2025

  • dedpihto59

    Руняша, самопровозгласивший себя членом биг3, в очередной раз был опущен на землю и заслуженно отправляется досматривать турнир домой и обдумывать сюжет очередной книги, потому, что он себя считает ещё и писателем :point_up:?:bangbang:?

    15.08.2025

  • Черемисин57

    Неужели нужна ещё проверка с помощью первой ракетки мира? Француз уже доказал, что он многое умеет в теннисе, выбив сеянных Фритца и Руне! Они игроки первой мировой десятки!!

    15.08.2025

  • Кот-матрос

    Атман какой-то топчик из ниоткуда.

    15.08.2025

  • qazz

    Смирнов, мы тебя помним! Уже лет 7 никак от голода не помрёшь!

    15.08.2025

  • TokTram_

    New Big 6 - снова не торт. Прям название сиквела какого-нибудь

    15.08.2025

  • Алехандрохорс

    Да уж не только россияне горазды на сенсационные сливы. Руне не просто проиграл. Он вылетит из ТОП-10 и уже не помешает Карену Хачанову вернуться в мировую десятку.

    15.08.2025

  • nikola mozaev

    Настоящая проверка ждёт Атмана в полуфинале, где его поджидает Синнер. После этого матча узнаем, что за игрок этот французский выскочка.

    15.08.2025

  • nikola mozaev

    О том, что Руне едет с ярмарки говорить ещё рано: Хольгеру только 22 года. Скажу только о том, что Руне не прогрессирует, хотя парень талантливый.

    15.08.2025

  • hant64

    Эбсолютли. За единственным исключением - Данька уже едет, и с ускорением, Хольгер ещё только вожжи запрягает, завозился с ними чего-то)).

    15.08.2025

  • Sinaron

    На нашего Буншу (Даню) похож.

    15.08.2025

  • hant64

    Руне третий год едет с ярмарки, но всё как-то упирается, упирается. Хорош уж, смирись, отпусти вожжи)).

    15.08.2025

  • victorio

    Хруне позорище!!!

    15.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    15.08.2025

    • Зверев сыграет с Шелтоном в четвертьфинале турнира в Цинциннати

    Участникам турниров серии ATP 1000 дополнительно выплатят 18,3 миллиона долларов США призовых

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости