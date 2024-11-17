Алькарас о первой встрече с Синнером: «Этот матч стал для нас американскими горками, но это было прекрасное время»

Итальянский теннисист Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас поделились воспоминаниями о своем первом матче друг против друга.

«Я понятия не имел, кто он. Тогда подумал: «Ух ты, он потрясающий». Я был сразу впечатлен. После матча мы пошли в раздевалку, я хотел познакомиться с ним, потому что он был просто потрясающим талантом. Сразу было видно, что он особенный игрок», — цитирует Синнера Sportskeeda.

Алькарас отметил, что на тот момент не мог себе представить, что подружится с итальянцем и как далеко они зайдут в своей карьере.

«Этот матч стал для нас американскими горками. Но это было прекрасное время. На тот момент я и представить не мог, что нам придется участвовать в большом количестве турниров, чтобы быть там, где мы находимся сейчас. Это казалось в то время невозможным», — добавил он.

Первый поединок между спортсменами состоялся в 2019 году на «челленджере» в Аликанте. Тогда испанец победил со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

23-летний Синнер является чемпионом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и US Open-2024). На счету 21-летнего Алькараса четыре победы на «Шлемах» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024 и «Ролан Гаррос»-2024).