Теннисисты получат рекордные призовые на US Open в 2025 году

Призовой фонд US Open-2025 составит рекордные 90 миллионов долларов, сообщает пресс-служба турнира.

Это новый рекорд для теннисных турниров за всю историю.

Призовые выросли на 20 процентов — в 2024 году фонд составлял 75 миллионов долларов. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде получат по 5 миллионов долларов — их заработок вырастет на 39 процентов (по 3,6 миллиона долларов в 2024 году).

Открытый чемпионат США-2025 пройдет с 24 августа по 7 сентября.