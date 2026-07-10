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Сегодня, 13:36

Бублик и Хачанов сыграют в выставочном матче в Москве 11 июля

Алина Савинова

Представитель Казахстана Александр Бублик и россиянин Карен Хачанов проведут шоу-матч в рамках «Фестиваля тенниса в Москве».

Встреча игроков состоится в субботу, 11 июля, на центральном корте Дворца тенниса «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени

«Увидимся завтра в Лужниках», — написал Бублик в своем Telegram-канале.

«Фестиваль тенниса в Москве» проходит с 7 по 12 июля. Как сообщают организаторы мероприятия, в программу на 11 июля в «Лужниках» также войдут показательные мастер-классы с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной и обладателем Кубка Дэвиса Евгением Донским.

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Теннис
Александр Бублик
Карен Хачанов
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