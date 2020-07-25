Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Теннисистов будут штрафовать за нарушение протоколов безопасности

20:30
Теги:

Ассоциация теннисистов профессионалов обнародовала изменения в правилах проведения турниров в условиях пандемии. В новой версии правил указаны крупные штрафы за грубые или повторные нарушения протокола безопасности, сообщает сайт ATP.

Сумма штрафа может достигать 20 тысяч долларов. Теннисистам запрещается во время тренировок общаться с другими игроками. Спортсмены должны дезинфицировать ракетки, запрещено просить у болбоев полотенца.

При смене сторон корта игроки должны находиться на дистанции двух метров. На каждом турнире ATP будет находиться человек, который будет следить за соблюдением правил.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир