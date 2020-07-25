Теннисистов будут штрафовать за нарушение протоколов безопасности

Ассоциация теннисистов профессионалов обнародовала изменения в правилах проведения турниров в условиях пандемии. В новой версии правил указаны крупные штрафы за грубые или повторные нарушения протокола безопасности, сообщает сайт ATP.

Сумма штрафа может достигать 20 тысяч долларов. Теннисистам запрещается во время тренировок общаться с другими игроками. Спортсмены должны дезинфицировать ракетки, запрещено просить у болбоев полотенца.

При смене сторон корта игроки должны находиться на дистанции двух метров. На каждом турнире ATP будет находиться человек, который будет следить за соблюдением правил.