Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала для «СЭ» победу Андрея Рублева в полуфинале турнира ATP в Дубае (6:3, 7:6).

«В финал случайно не выходят. У него уже есть шансы на победу. Но его ждут очень серьезные соперники, что Новак, что Даниил сейчас находятся в потрясающей форме. У одного свежий титул «Большого шлема», у второго два титула буквально на прошлой-позапрошлой неделе. В плане статуса и именитости, опыта они Андрея превосходят. Но это финальный матч, Андрей уже побеждал в Дубае. Он любит эти корты, ему там достаточно комфортно играть. Поэтому все возможно. Шансы есть всегда, он же дошел до финала», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В финале турнира в Дубае Андрей Рублев встретиться с победителем второго полуфинала Новаком Джоковичем или Даниилом Медведевым.