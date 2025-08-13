Теннис
13 августа, 18:20

Теннисиста Розенкранца дисквалифицировали на «челленджере» за принятие душа в перерыве игры

Алина Савинова

Немецкий теннисист Матс Розенкранц был дисквалифицирован на турнире серии «челленджер» в Херсониссосе за то, что он принял душ в перерыве матча.

Во втором круге немец встречался с итальянцем Пьетро Феллином. После победы в первом сете со счетом 7:5 Розенкранц покинул корт и отправился в душ. Когда спортсмен вернулся, супервайзер присудил ему техническое поражение, зафиксировав нарушение. Теннисист попытался оспорить решение, заявив, что не знал о таком запрете, однако не смог избежать дисквалификации.

26-летний Розенкранц располагается на 358-м месте в рейтинге ATP. В его активе нет побед на турнирах под эгидой организации.

