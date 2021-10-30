Теннисист Зверев стал первым финалистом турнира в Вене
Теннисист Зверев вышел в финал турнира в Вене
17:02
Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Вене в одиночном разряде обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:3).
В финале Зверев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Янник Синнер (Италия, 7).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:3, 6:3
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