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Теннисист Зверев стал первым финалистом турнира в Вене

Теннисист Зверев вышел в финал турнира в Вене
17:02
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Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Вене в одиночном разряде обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:3).

В финале Зверев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Янник Синнер (Италия, 7).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:3, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора
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