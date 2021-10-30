Теннисист Зверев стал первым финалистом турнира в Вене

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Вене в одиночном разряде обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:3).

В финале Зверев сыграет с победителем в паре Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Янник Синнер (Италия, 7).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:3, 6:3