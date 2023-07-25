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Сегодня, 08:17

Теннисист Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке

Виктория Кравченко
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Александр Зверев.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не наносил телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа.

Сообщалось, что прокуратура Берлина ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении Зверева по обвинению в нанесении телесных повреждений Патеа. Суд проводит проверку. Теннисист может избежать слушаний заплатив 480 тысяч евро.

«Я полностью отвергаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше об этом говорить не буду», — цитирует Зверева Hamburger Abendblatt.

В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. На данный момент спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.

Ранее

Зверев повторил личный антирекорд по количеству поражений от топ-10 за сезон.

Александр Зверев (теннис)
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