Теннисист Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений бывшей девушке
Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не наносил телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа.
Сообщалось, что прокуратура Берлина ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении Зверева по обвинению в нанесении телесных повреждений Патеа. Суд проводит проверку. Теннисист может избежать слушаний заплатив 480 тысяч евро.
«Я полностью отвергаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше об этом говорить не буду», — цитирует Зверева Hamburger Abendblatt.
В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. На данный момент спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.
В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.
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