Синнер выиграл первый матч после дисквалификации

Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

Первая ракетка мира во втором круге победил аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут.

Синнер выиграл первый матч после дисквалификации. Теннисист был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая).

Соперником Синнера в третьем круге «мастерса» в Риме станет нидерландец Йеспер Де Йонг.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:4