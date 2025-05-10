Синнер выиграл первый матч после дисквалификации
Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
Первая ракетка мира во втором круге победил аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут.
Синнер выиграл первый матч после дисквалификации. Теннисист был отстранен из-за нарушения антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая).
Соперником Синнера в третьем круге «мастерса» в Риме станет нидерландец Йеспер Де Йонг.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:4
