Синнер — о полуфинале со Зверевым: «Ради таких матчей я и тренируюсь»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от полуфинального матча против немца Александра Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе.

Встреча пройдет в субботу, 14 марта, и начнется в 23.30 по московскому времени.

«Будет тяжелый матч. Мы очень хорошо знаем друг друга, поэтому я постараюсь быть максимально стабильным. В то же время он наверняка кое-что изменил в своей игре. Так что я должен быть очень внимательным. Я смотрел несколько его матчей. Он показывает отличный теннис. Я с нетерпением жду этой встречи. Ради таких матчей я и тренируюсь. Полуфиналы крупных турниров, сцены становятся все больше и больше, так что я очень рад находиться здесь», — приводит слова Синнера пресс-служба АТР.

В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

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