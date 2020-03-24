Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Теннисист Вавринка показал все занятия дня на карантине в одном фото

01:03
Стэн Вавринка. Фото Twitter теннисиста
Стэн Вавринка. Фото Twitter теннисиста
Теги:

Швейцарец Стэн Вавринка выложил новое фото в своем Twitter. Он показал, чем занимается во время перерыва из-за пандемии коронавируса — спит, тренируется, играет на приставке. Все соревнования были отменены до 7 июня.

— Как выглядит распорядок дня на карантине, кто может рассказать? — подписал фото Стэн.

На Australian Open Вавринка дошел до четвертьфинала.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир