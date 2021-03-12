Теннисист Роджер Федерер снялся с турнира ATP в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в своем Twitter сообщил, что решил не участвовать в турнире ATP, который пройдет в Дубае с 14 по 20 марта.

«Было здорово вернуться к турнирам, наслаждался каждой минутой игры в Дохе. Сейчас лучше вернуться к тренировкам, поэтому я решил сняться с турнира в Дубае», — написал Федерер.

В среду, 10 марта, 39-летний швейцарец провел первый матч после 13-месячного перерыва из-за травмы колена. Федерер со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5 обыграл британца Дэниела Эванса во втором круге турнира ATP в Дохе. В четвертьфинале Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).