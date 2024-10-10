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10 октября, 13:30

Гаске объявил о завершении карьеры после «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Французский теннисист Ришар Гаске объявил о завершении карьеры после турнира «Большого шлема» в Париже в 2025 году.

«Я думаю, что это лучший турнир для завершения карьеры. Нам, французам, повезло, что он у нас есть. Заканчивать всегда сложно, все бывшие великие игроки говорили мне, что объявить об этом нелегко. Никогда не знаешь, где и когда. Но все так, как должно быть», — цитирует 38-летнего спортсмена L'Equipe.

Гаске за карьеру выиграл 16 турниров ATP. Трижды выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема» — на Уимблдоне (2007 и 2015) и US Open (2013). В июне 2007-го он занимал 7-е место в рейтинге ATP, что является его лучшим показателем в карьере.

«Ролан Гаррос» в 2025 году пройдет с 26 мая по 8 июня.

Теннис
Ришар Гаске
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