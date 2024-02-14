Надаль снялся с турнира в Дохе: «Сосредоточусь на работе, чтобы быть готовым к Индиан-Уэллсу»

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что не примет участия в турнире в Дохе (Катар).

«К сожалению, я не готов выступать и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось оказаться, и снова сыграть после незабываемой победы в 2014 году», — написал Надаль в соцсети.

Испанец добавил, что постарается подготовиться к участию в турнире серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоится с 4 по 17 марта.

Турнир ATP в Катаре пройдет с 19 по 24 февраля.

Ранее 37-летний Надаль снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы бедра. В этом сезоне испанец принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.