Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

14 февраля, 23:45

Надаль снялся с турнира в Дохе: «Сосредоточусь на работе, чтобы быть готовым к Индиан-Уэллсу»

Надаль снялся с турнира в Дохе
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что не примет участия в турнире в Дохе (Катар).

«К сожалению, я не готов выступать и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось оказаться, и снова сыграть после незабываемой победы в 2014 году», — написал Надаль в соцсети.

Испанец добавил, что постарается подготовиться к участию в турнире серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который состоится с 4 по 17 марта.

Турнир ATP в Катаре пройдет с 19 по 24 февраля.

Ранее 37-летний Надаль снялся с Открытого чемпионата Австралии-2024 из-за травмы бедра. В этом сезоне испанец принял участие в турнире в Брисбене, где дошел до стадии четвертьфинала.

Теннис
Рафаэль Надаль
1
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер сыграет с Монфисом во втором круге турнира в Роттердаме

Рублев обыграл Оже-Альяссима в турнире в Роттердаме
Новости
RSS RSS
Все новости