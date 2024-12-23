Теннисист Перселл временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил

Австралийский теннисист Макс Перселл временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Спортсмен признал нарушение статьи 2.2 теннисной антидопинговой программы (использование запрещенного метода) и попросил о временном отстранении с 10 декабря 2024 года.

26-летний Перселл является победителем Уимблдона 2022 года и Открытого чемпионата США 2024 года в парном разряде, всего в его активе восемь титулов. Австралиец занимает 12-е место в рейтинге ATP в парах и 105-е место в одиночном разряде.