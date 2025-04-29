Теннисист Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Австралийский теннисист Макс Перселл получил 18-месячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

27-летний спортсмен признал свою вину и согласился на 18-месячную дисквалификацию.

Об отстранении Перселла стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что теннисист получил внутривенную инфузию витаминов свыше допустимого предела 100 мл. Австралиец объяснил произошедшее халатностью врачей.

«В данном случае игрок не сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество, но это демонстрирует, что антидопинговые правила касаются не только этого», — заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

Перселл является двукратным победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон-2022 и US Open-2024). Также он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Австралии (2020, 2022).