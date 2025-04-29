Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Допинг

29 апреля, 09:41

Теннисист Перселл дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Игнат Заздравин
Корреспондент
Макс Перселл.
Фото Getty Images

Австралийский теннисист Макс Перселл получил 18-месячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

27-летний спортсмен признал свою вину и согласился на 18-месячную дисквалификацию.

Об отстранении Перселла стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что теннисист получил внутривенную инфузию витаминов свыше допустимого предела 100 мл. Австралиец объяснил произошедшее халатностью врачей.

Макс Перселл признался в&nbsp;нарушении антидопинговых правил.Еще одна звезда тенниса получила проблемы с антидопингом. Двукратный победитель ТБШ винит врачей

«В данном случае игрок не сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество, но это демонстрирует, что антидопинговые правила касаются не только этого», — заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

Перселл является двукратным победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон-2022 и US Open-2024). Также он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Австралии (2020, 2022).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Саламоне призвал судить Мелони за политику против России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Воистину, эта ITIA - посмешище, не более того. Синнер - допинг, по халатности врачей, ладно, признаем - дисква 4 месяца. Перселл - нет допинга, просто нарушение правил, по халатности врачей, ладно, признаем. Дисква 18 месяцев. И это на двойные стандарты? Вот не знаю, смеяться над этим, или плакать?

    29.04.2025

  • Артемон Доберманов

    Ай яй яй..

    29.04.2025

    • Черундоло — о Звереве: «Он очень хорош в последнее время»

    Александр Бублик — Якуб Меншик: трансляция матча турнира ATP в Мадриде

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости