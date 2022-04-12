Джокович прокомментировал ранний вылет из турнира в Монте-Карло

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался после поражения во втором круге турнира в Монте-Карло. 34-летний серб уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Я провалился физически. Мне не понравилось то, что я чувствовал в концовке. Мне нужно обсудить это со своей командой. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я продолжу работать, надеюсь, приду в форму к «Ролан Гаррос». Все понимают, что это главная цель грунтового сезона», — цитирует Джоковича пресс-служба турнира в Монте-Карло.

В 1/8 финала турнира Давидович-Фокина встретится с победителем игры между Давидом Гоффеном из Бельгии и Дэниэлом Эвансом из Великобритании.

Для Джоковича этот «Мастерс» лишь второй турнир в 2022 году. Первая ракетка мира после недопуска на Открытый чемпионат Австралии начал сезон в середине февраля в Дубае.