Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

29 декабря 2025, 14:27

Кирьос — о российских конфетах, подаренных Соболенко: «Я попробовал только одну, но съем еще пару штук»

Алина Савинова

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, пробовал ли он российские конфеты, которые подарила ему белоруска Арина Соболенко перед «Битвой полов».

28 декабря Кирьос и Соболенко провели в Дубае выставочный матч, который завершился победой австралийца со счетом 6:3, 6:3.

«Честно, я попробовал только одну. Помогло ли мне это победить? Нет. Но я съем еще пару штук. Думаю, я заслужил еще немного шоколада. Последние пару недель я был очень профессионален. Много путешествовал и не относился к этому легкомысленно», — сказал Кирьос на пресс-конференции после матча.

Арина Соболенко.«Мир стал еще глупее». Теннисная «Битва полов» с треском провалилась

Кирьос является победителем семи турниров АТР и финалистом Уимблдона 2022 года. Соболенко завоевала 21 титул на уровне WTA, в том числе она выиграла четыре турнира «Большого шлема».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Арина Соболенко
Ник Кирьос
Читайте также
Красавица-гимнастка, восхитившая весь мир, вратарь, напомнивший, что в России есть футбол и великолепный Ови. 10 лучших российских спортсменов 2025 года
В Таиланде в новогодние праздники в ДТП погибли почти сто человек
Умер чемпион России в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев
«Вашингтон» проиграл «Оттаве», Овечкин поучаствовал в потасовке
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с умершего дроппера по делу Долиной
Трамп заявил о готовности ответить Ирану в случае убийств протестующих в стране
Популярное видео
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slim Tallers

    Не ешь,Кирьос,тебя Шамонаев обосрал.

    29.12.2025

    • Кирьос — о матче с Соболенко: «Она двигалась по корту и била так, как это делают некоторые топы-мужчины»

    Тренер Супрунов о работе с Бубликом: «Непросто, но интересно»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости