Кирьос — о российских конфетах, подаренных Соболенко: «Я попробовал только одну, но съем еще пару штук»

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, пробовал ли он российские конфеты, которые подарила ему белоруска Арина Соболенко перед «Битвой полов».

28 декабря Кирьос и Соболенко провели в Дубае выставочный матч, который завершился победой австралийца со счетом 6:3, 6:3.

«Честно, я попробовал только одну. Помогло ли мне это победить? Нет. Но я съем еще пару штук. Думаю, я заслужил еще немного шоколада. Последние пару недель я был очень профессионален. Много путешествовал и не относился к этому легкомысленно», — сказал Кирьос на пресс-конференции после матча.

Кирьос является победителем семи турниров АТР и финалистом Уимблдона 2022 года. Соболенко завоевала 21 титул на уровне WTA, в том числе она выиграла четыре турнира «Большого шлема».