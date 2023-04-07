Теннисист Мюллер в полуфинале турнира в Марракеше может сыграть с россиянином Котовым
Француз Александр Мюллер обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 1:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Марракеше.
В полуфинале Мюллер сыграет с победителем пары Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Павел Котов (Россия).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Мюллер (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:4
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