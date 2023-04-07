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Сегодня, 20:37

Теннисист Мюллер в полуфинале турнира в Марракеше может сыграть с россиянином Котовым

Виктория Кравченко
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Француз Александр Мюллер обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 1:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Марракеше.

В полуфинале Мюллер сыграет с победителем пары Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Павел Котов (Россия).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Мюллер (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:4

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