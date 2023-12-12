Теннисист Медведев назвал Шанхай любимым городом в 2023 году

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего выступления в 2023 году.

«Я навсегда запомню турнир в Риме: неожиданный титул, плюс там со мной были жена и дочь. Прекрасные моменты. Любимый город в 2023 году — точно Шанхай. Всегда хорошо чувствую себя в этом городе, он становится одним из моих любимых», — приводит слова россиянина сайт ATP.

27-летний Медведев — третья ракетка мира, в 2023 году выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. Россиянин дошел до финала US Open, где в трех партиях уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В 2022 году Даниил одержал две победы на турнирах ATP и закончил сезон на 7-м месте в рейтинге ATP.