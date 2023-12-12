Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:32

Теннисист Медведев назвал Шанхай любимым городом в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги своего выступления в 2023 году.

«Я навсегда запомню турнир в Риме: неожиданный титул, плюс там со мной были жена и дочь. Прекрасные моменты. Любимый город в 2023 году — точно Шанхай. Всегда хорошо чувствую себя в этом городе, он становится одним из моих любимых», — приводит слова россиянина сайт ATP.

27-летний Медведев — третья ракетка мира, в 2023 году выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. Россиянин дошел до финала US Open, где в трех партиях уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В 2022 году Даниил одержал две победы на турнирах ATP и закончил сезон на 7-м месте в рейтинге ATP.

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Суд приговорил экс-главврача больницы «Матросской тишины» к 7 годам тюрьмы
Зеленский раскрыл численность сухопутных войск ВСУ
Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко объяснил, почему россияне Рублев и Хачанов получили приз «Любимцы болельщиков» от АТР

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости