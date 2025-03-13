Теннисист Медведев назвал один из недостатков проживания во Франции

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему не нравится в условиях жизни во Франции.

По словам Медведева, его раздражает, что французские водители часто игнорируют правила перестроения на автомагистралях. Спортсмен живет и тренируется в Монако.

«Я скажу вам кое-что, чего я никогда не говорил, но что мне не нравится во Франции, и это очень точно, так это то, что, когда на автомагистрали три полосы движения, нужно повернуть направо! Я уверен, что в Германии этому учат со школы. Слишком много водителей встают посередине, и иногда это может привести к опасным ситуациям», — цитирует Медведева L'Equipe.

29-летний Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года. Всего за карьеру он завоевал 20 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

Ранее россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 5 по 16 марта. На этой стадии он сыграет против француза Артура Фиса.