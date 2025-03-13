Теннис
13 марта, 17:56

Теннисист Медведев назвал один из недостатков проживания во Франции

Алина Савинова

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему не нравится в условиях жизни во Франции.

По словам Медведева, его раздражает, что французские водители часто игнорируют правила перестроения на автомагистралях. Спортсмен живет и тренируется в Монако.

«Я скажу вам кое-что, чего я никогда не говорил, но что мне не нравится во Франции, и это очень точно, так это то, что, когда на автомагистрали три полосы движения, нужно повернуть направо! Я уверен, что в Германии этому учат со школы. Слишком много водителей встают посередине, и иногда это может привести к опасным ситуациям», — цитирует Медведева L'Equipe.

29-летний Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года. Всего за карьеру он завоевал 20 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

Ранее россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 5 по 16 марта. На этой стадии он сыграет против француза Артура Фиса.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Антон Богачев

    всё понятно, хамское быдло плюёт в колодец из которого пьёт много лет. вполне в стиле медведа

    14.03.2025

  • Антон Богачев

    во-первых, Монако -это не Франция. во-вторых, никто силой там это хамло не держит

    14.03.2025

  • оппонент

    ... а ещё каждый сотый не чистит обувь...

    14.03.2025

  • zg

    Дык они там на Ф1 воспитаны!))))

    13.03.2025

  • Dreamlike

    Живи в России

    13.03.2025

  • Морская свинка_1979

    Ничего не понял.

    13.03.2025

