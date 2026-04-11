Алькарас рассказал, какие аспекты игры Синнера хотел бы позаимствовать

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, какие аспекты игры итальянца Янника Синнера хотел бы перенять для себя.

«Честно, пару вещей. Его переход из обороны в атаку: как он сначала защищается, а затем мгновенно переключается. То, как он подходит к мячу, чтобы играть агрессивно. Сложно объяснить, но дело в том, как он встречает мяч — это просто невероятно», — приводит Punto de Break слова Алькараса.

Вторым аспектом игры, который он хотел бы позаимствовать у Синнера, испанец назвал подачу.

«За последние полгода он сильно прибавил — и в первой, и во второй подаче. Это то, что я тоже хочу улучшить, и иногда смотрю, что именно он изменил за это время, чтобы попробовать перенять», — добавил спортсмен.

Ранее Алькарас и Синнер вышли в полуфинал «мастерса» в Монте-Карло. Испанец на этой стадии сыграет с монегаском Валентином Вашеро, а итальянец встретится с немцем Александром Зверевым.

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