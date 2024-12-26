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Алькарас пошутил об игре за «Реал»: «Анчелотти сказал, что найдет для меня место»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил о возможности сыграть за футбольный «Реал».

22 декабря 3-я ракетка мира посетил матч мадридской команды против «Севильи» (4:2) в 18-м туре ла лиги.

«Карло Анчелотти сказал, что найдет для меня место, если понадобится. Я вингер, левый вингер. Смещаюсь в центр и закручиваю удар», — цитирует теннисиста пресс-служба «сливочных».

21-летний Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и победителем четырех турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, «Ролан Гаррос»-2024).

 

Теннис
Футбол
ФК Реал
Карлос Алькарас
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