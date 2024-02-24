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24 февраля, 23:07

Хачанов: «Каждый трофей — особенный, но победа в Дохе — одна из самых приятных»

Хачанов подвел итог победе в финале турнира в Дохе
Руслан Минаев
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Россиянин Карен Хачанов поделился эмоциями после победы на турнире в Дохе (Катар).

17-я ракетка мира победил чеха Якуба Меншика в матче за титул в Катаре — 7:6 (14:12), 6:4.

«Каждый титул — особенный. Каждый раз хочется победить. В год мы играем примерно 22 турнира и соревнуемся каждую неделю. Определенно, победа в Дохе — одна из самых приятных.

Я думаю вчерашний тай-брейк [14:12 против Алексея Попырина] был подготовкой к сегодняшнему. Я сегодня просто не мог поверить, что тай-брейк повторился. Оставался сильным, и суперсчастливым, что выиграл первый сет. Это дало мне большой толчок и уверенность во втором сете.

На минуту я подумал, что играю против Джона Изнера, а не Якуба Меншика (смеется)", — сказал россиянин после игры.

Хачанов выиграл 6-й турнир ATP. Среди них 5 титулов на турнирах серии ATP 250, и один титул на турнире серии ATP 1000. Всего на счету россиянина 8 финалов на турнирах ATP.

Теннис
Карен Хачанов
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