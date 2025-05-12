Теннис
12 мая, 06:27

Хачанов — о победе над Пассаро: «Рад, что выстоял и показал такой результат»

Алина Савинова

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил победу над итальянцем Франческо Пассаро в третьем круге турнира в Риме.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 28-летнего россиянина.

«Я проигрывал 0:3 с одним брейком, а потом выиграл 12 геймов подряд — со мной такое впервые за много лет. Я неудачно начал, а он был заряжен, его воодушевляли трибуны. Я не сразу вошел в игру, пытался найти ритм. И когда я наконец выиграл гейм и сделал брейк, все наладилось, я нашел свою игру. Я видел, что он зажимается и все больше нервничает. В теннисе такое иногда случается — ты внезапно не понимаешь, что делать. Я очень рад, что выстоял, показал такой результат и уровень», — сказал Хачанов после матча.

В четвертом круге «мастерса» в Риме российский теннисист сыграет против третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Матч состоится во вторник, 13 мая. Спортсмены четыре раза встречались друг с другом в туре, Алькарас выиграл все матчи против Хачанова.

