Теннисист из Узбекистана получил дисквалификацию на семь лет за договорные матчи
Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов получил дисквалификацию на семь лет за участие в договорных матчах. Также на него наложен штраф в размере 12 тысяч долларов, сообщает пресс-служба TIU.
25-летнему спортсмену запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Расследование доказало, что Исмаилов участвовал в договорных матчах три раза — в 2014, 2015 и 2019 годах.
Детали расследования не уточняются. Однако в ходе следственных действий Темур Исмаилов отказался оказывать содействие.
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