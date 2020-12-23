Теннисист из Узбекистана получил дисквалификацию на семь лет за договорные матчи

Теннисист из Узбекистана Темур Исмаилов получил дисквалификацию на семь лет за участие в договорных матчах. Также на него наложен штраф в размере 12 тысяч долларов, сообщает пресс-служба TIU.

25-летнему спортсмену запрещается играть или принимать другое участие в любых теннисных соревнованиях. Расследование доказало, что Исмаилов участвовал в договорных матчах три раза — в 2014, 2015 и 2019 годах.

Детали расследования не уточняются. Однако в ходе следственных действий Темур Исмаилов отказался оказывать содействие.