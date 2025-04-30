Теннисист Гулин сообщил, что собрал около 15 тысяч рублей на оплату штрафа: «При переводах пишут мою коронную фразу»

Российский теннисист Святослав Гулин, обматеривший судью, в интервью «СЭ» назвал сумму, собранную с подписчиков на оплату своего штрафа.

В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.

— Вы открыли сбор средств на оплату штрафа в Telegram-канале.

— Это было больше в шутку, ха-ха. Поняли, что начался хайп. Приятно было, если бы все подписчики скинулись и я смог бы оплатить штраф благодаря им. Было бы супер.

— Многие говорят, что у вас как раз не было 2000 евро.

— У нас канал шуточный, а многие люди приняли эту ситуацию очень близко к сердцу. Якобы мы собираем на последние деньги. Врут в СМИ!

— Сколько уже собрано?

— Где-то 10-15 тысяч рублей. Кто-то скидывал пять тысяч, кто-то одну. При переводах теперь пишут мою коронную фразу, ха-ха.

22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.