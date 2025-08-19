Теннисист Эдмунд завершил профессиональную карьеру в 30 лет

Бывший 14-й номер рейтинга ATP британец Кайл Эдмунд решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

«Последние пять лет сказались на мне из-за трех операций и других травм, и мое тело говорит мне, что оно, наконец, достигло конечной точки. Оглядываясь назад, могу сказать, что я старался изо всех сил во время своей карьеры и сделал все, чтобы вернуться на прежнее место. Я ни о чем не жалею», — цитирует Эдмунда Ассоциация лаун-тенниса.

Эдмунд выиграл два титула на турнирах ATP и в 2018 году стал вторым британцем после Энди Маррея, дошедшим до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Он был в составе сборной Великобритании, которая в 2015 году выиграла Кубок Дэвиса, а также представлял свою страну на Олимпийских играх 2016 года.

С 2020 года Эдмунд перенес три операции на колене и длительное время не выступал.