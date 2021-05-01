Теннисист Долгополов объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении карьеры. По его словам, это связано с травмой.

«Я никогда не побивал теннисных рекордов, но надеюсь, что играл в привлекательный для болельщиков теннис, — приводит слова Долгополова сайт ATP. — Я получил травму запястья в Австралии три года назад после неправильного удара на тренировке. Я почувствовал боль, но она меня не беспокоила сильно. Затем получилось дойти до третьего раунда Открытого чемпионата Австралии и вернуться в Европу. Никогда не думал, что это станет концом карьеры. Пару лет я пытался вернуться, перенёс две операции, но продолжаю чувствовать дискомфорт».

Последний матч 32-летний Долгополов провел в 2018 году на турнире в Риме, проиграв сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 3:6. За карьеру он выиграл 3 титула в одиночном разряде.