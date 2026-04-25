Медведев: «Синнер и Алькарас далеко впереди всех. Немного ближе к ним по стабильности Зверев»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал доминирование в туре итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. По его мнению, главное преимущество лидеров рейтинга заключается в стабильности даже в не лучшие дни.

«Их сила в том, что они почти всегда играют на своем уровне — даже если это не выглядит идеально. Но даже когда они проседают, их уровень падает совсем немного. Именно поэтому они обыгрывают всех. Сейчас они далеко впереди. Возможно, по стабильности результатов Зверев к ним немного ближе, поэтому он и третий в мире. Но даже ему тяжело их обыгрывать», — сказал Медведев в интервью АВС.

Он добавил, что итальянец сейчас сильно прибавил в подаче, а испанец впечатляет мощью ударов и постоянно держит соперника в напряжении неожиданными укороченными. По словам Медведева, он надеется снова найти свою лучшую форму и попытаться обыграть Синнера и Алькараса.

30-летний россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге. За карьеру он выиграл 23 турнира ATP в одиночном разряде.

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