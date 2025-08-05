Бублик рассказал, что слушает рок и шансон

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик рассказал о своих предпочтениях в музыке.

— Говорят, что вы главный рок-н-рольщик тенниса.

— Я не очень люблю судить себя, не могу сказать, что я такой-то, такой-то. Если люди так считают, то это хорошо. Если вдруг считаете по-другому, ладно.

— А вам какой стиль музыки нравится?

— Я в принципе предпочитаю рок. И шансон.

— Из шансона кто?

— Все те же, кого и вы слушаете.

— Пересекались с Головиным?

— Незнакомы вообще. Думаю, что я знаю, кто он, где играет. Периодически пересекались с ним в некоторых местах. Но никогда не общались. Наверное, он знает, кто я такой.

— Летом у вас три титула, чем объясните успех?

— Довольно неплохо попадал в корт. Этим объясняю это.

— Как проводите свободное время?

— Люблю проводить время с друзьями, гулять. Я активный человек.