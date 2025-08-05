Теннис
5 августа, 18:50

Бублик: «Самый любимый турнир? В Астане»

Микеле Антонов
Корреспондент

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик назвал свой самый любимый турнир ATP.

— По организации любимый турнир — в Астане. Это та же лицензия, что была в Петербурге. Это лучшая организация турниров, если не брать большие турниры.

— Почему не удавалось достичь больших высот на US Open?

— Не очень комфортно чувствую себя на жаре. Уимблдон — прекрасный пример. Думал, что натренировал достаточное количество часов, чтобы мог справляться с жарой. Но в моем сознании стоит блок. Когда жарко, я вообще ничего не могу сделать. Я счет забывал. В таких условиях единственное, о чем я мог думать, — как себя привести в нормальное состояние. Понятно, нет панических атак, но мне очень плохо. Я просто не хочу кони двинуть на жаре.

В Америке и Австралии всегда жарко. Год за годом бьемся в одну стену. Пытаемся найти способы, но пока не нашли. На Уимблдоне вышел с матча и сказал Артему: «Видишь, опять жара». Можно на пальцах одной руки посчитать, сколько матчей я не закрыл, подавая на матч. На Уимблдоне я подаю — не знаю, какой счет. Иду вытирать лицо полотенцем — его нет, хотя я знаю, в какой оно стороне корта. В моем организме стоит блок на жару. Может, со стороны игры этот US Open будет прорывным, с точки зрения игры. Я не говорю о результате, потому что он зависит не только от меня.

Теннис
Александр Бублик
