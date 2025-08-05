Бублик: «Окончание карьеры? Думаю, найду себе место вне профессионального тенниса»

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик поразмышлял о своей теннисной карьере.

— Сейчас у меня нет профессионального тенниса. Чувствую себя нормально. После завершения карьеры? Люблю все аспекты жизни. Большой спектр интересов. Думаю, найду себе место вне профессионального тенниса. Да, этот вид спорта дал то, что у меня есть.

— Если вам выплатят 10 миллионов долларов чистыми, закончите карьеру?

— Нет, конечно.

— Какой суммы было бы достаточно?

— Достаточно приличные деньги зарабатываю, чтобы думать о каких-то суммах. В теории можно заработать и самому.

— Вы верующий?

— В меру, без жести.

— Сколько ракеток вы сломали?

— Вы думаете, у меня есть время считать?

— Больше тысячи? Сотни?

— Не больше тысячи. Сотни точно, понятно. Больше тысячи — вряд ли.