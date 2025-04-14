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14 апреля, 22:59

Рублев — о победе на старте турнира в Барселоне: «С самого начала я старался играть по-настоящему агрессивно»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев остался доволен своей игрой в матче первого круга турнира в Барселоне против Йеспера Де Йонга из Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 27-летнего спортсмена.

«Думаю, это был мой первый матч за долгое-долгое время, когда я чувствовал себя по-настоящему хорошо. Посмотрим, как все сложится. Но мне понравилось, как я выступил сегодня. Мне действительно повезло, что я смог победить в двух сетах. Я хорошо знаю его, он очень хорошо сыграл на хардовых турнирах в помещении, победил некоторых теннисистов, которым даже я уступал. Я ожидал действительно сложный матч. Поэтому с самого начала старался играть по-настоящему агрессивно, быть на сто процентов сосредоточенным, и у меня получилось», — сказал Рублев в интервью на корте.

Россиянин одержал 100-ю победу на турнирах категории АТР 500. По данному показателю он занимает седьмое место в истории.

Во втором круге турнира в Барселоне Рублев сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Теннис
Андрей Рублев
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