Сегодня, 11:46

Зверев: «Для меня это был невероятно неудачный сезон»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Теннисист Александр Зверев подвел итоги сезона-2025.

«Для меня это был невероятно неудачный сезон. Теннисный сезон длинный, в нем много взлетов и падений, но для меня взлетов было не так много. Финал Australian Open и Мюнхен. Всем остальным я очень недоволен», — сказал Зверев на пресс-конференции.

15 ноября Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не сумел выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. 28-летний немец завершит сезон на третьем месте в рейтинге ATP.

  • No Name 4

    Мля, СЭкс, вы хоть заголовки за своими дебилами проверяйте! «Для меня это было невероятно неудачный сезон»

    15.11.2025

    • Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

