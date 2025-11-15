Зверев: «Для меня это был невероятно неудачный сезон»

Теннисист Александр Зверев подвел итоги сезона-2025.

«Для меня это был невероятно неудачный сезон. Теннисный сезон длинный, в нем много взлетов и падений, но для меня взлетов было не так много. Финал Australian Open и Мюнхен. Всем остальным я очень недоволен», — сказал Зверев на пресс-конференции.

15 ноября Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не сумел выйти в полуфинал Итогового турнира ATP. 28-летний немец завершит сезон на третьем месте в рейтинге ATP.