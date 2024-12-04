Бублик: «Не уверен, что когда-нибудь смогу обыграть Медведева»

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, каково играть против россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева.

По словам 33-й ракетки мира, Медведев всегда представлял для него угрозу на корте, а Зверев является его любимым соперником.

«Я думаю, Медведев имеет надо мной большую власть. Я не уверен, что когда-нибудь смогу обыграть его. Не знаю почему, но так было с юниоров. Думаю, я никогда не выигрывал у него ни одного матча. У Саши я веду, наверное, 4-1. Он самый приятный парень, с которым я когда-либо играл в своей жизни. Мне нравится играть с Сашей. Не знаю, почему у меня такие прекрасные чувства к нему, но каждый раз я играю хорошо против него. Когда я задерживаюсь или делаю что-то, он всегда смеется: «Ладно, все равно ты меня обыграешь». Это наша общая шутка», — сказал Бублик в подкасте Nothing Major.

Бублик за карьеру выиграл четыре турнира на уровне ATP в одиночном разряде. На счету Медведева 20 титулов, в частности он является победителем Открытого чемпионата США-2021. Зверев — олимпийский чемпион 2020 года и победитель 25 турниров ATP (из них 23 — в одиночном разряде).