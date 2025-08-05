Бублик: «Считаю, что сезон должен быть короче»

25-я ракетка мира, амбассадор First & Red Александр Бублик поделился мнением о длительности сезона.

— Как относитесь к двухнедельному формату «мастерсов»?

— Я считаю, что сезон должен быть короче. Увеличивать время работы игроков двухнедельными турнирами ради того, чтобы зарабатывать больше денег, которые нам никак не передаются... Мне это не нравится как игроку. Почему я должен больше работать и получать столько же? Это лишняя работа за те же деньги.

— Какое у вас отношение к миксту на US Open?

— Это выставочное мероприятие — как к нему относиться? Здорово. Людям нравится наблюдать за некоторыми парами — почему нет? Это развлечение, как и здесь. Просто там платят миллион долларов.

— Какая любимая роль у Ивана Янковского?

— Наверное, мне очень близка его роль в «Преступлении и наказании». Нравится, как он там сыграл. Также нравится его роль в «Аутсорсе», «Фишере». Я его большой фанат, поэтому люблю все его роли.