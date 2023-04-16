Тарпищев заявил, что Рублеву придется тяжело в финале турнира в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями в преддверии финала турнира в Монте-Карло.

«Тяжелый матч ожидает Андрея. Реально медленный корт, где у соперника больше шансов. Он цепкий и хорошо играет сейчас. У Рублева главным будет вопрос первой подачи. Если она составит порядка 70%, то шансы появятся», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло россиянин Андрей Рублев сыграет против датчанина Хольгера Руне. Матч пройдет 16 апреля и начнется в 15.30 по московскому времени.