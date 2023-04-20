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Сегодня, 13:34

Тарпищев заявил, что Рублеву не следовало выступать на турнире в Боснии и Герцеговине

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что россиянину Андрею Рублеву не нужно было участвовать на турнире в Боснии и Герцеговине.

«Я бы на месте Рублева не играл этот турнир, а готовился к Открытому чемпионату Франции. [Даниил] Медведев вот правильно сделал, что взял паузу — пять турниров подряд играть, сколько можно? Нервная усталость накапливается, и это становится проблемой. Надо подводить уже себя к Франции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин посеян под вторым номером.

Источник: https://tass.ru/sport/17568271
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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