Тарпищев заявил, что Рублеву надо сделать операцию, а не играть все турниры подряд

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев должен заняться своим здоровьем и сделать операцию, а не играть все турниры подряд.

«В целом эти турниры сейчас значения не имеют. Они проходные. Рублеву надо не играть, а заняться своим здоровьем, сделать операцию. Он же играет все подряд, и поэтому такие результаты в этом году», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

18 июля Рублев проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте в матче второго круга турнира ATP-250 в шведском Бостаде. Это поражение стало четвертым подряд для россиянина.