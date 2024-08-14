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Сегодня, 11:17

Тарпищев заявил, что Медведев не был готов к турниру в Монреале

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев не был готов к турниру в Монреале.

«Даня не был готов после выступления в Париже. Он не успел адаптироваться. Сейчас его главная задача — пробиться в Итоговый турнир. Надо набирать форму. Но время еще есть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев 8 августа в турнире в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидовичу Фокине в матче второго круга.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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