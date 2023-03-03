Тарпищев видит проявление характера в написании Рублевым фразы «Цой жив»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский теннисист Андрей Рублев после победы в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6) написал на камере «Tsoi is alive» («Цой жив»).

«Рублев написал на камере «Цой жив»? Это проявление характера! Кто-то пишет афоризмы, кто-то цитирует поэтов. Это индивидуально. Это вариант проявления эмоций. Нормально отношусь к Цою. Выдающийся человек со своим взглядом на жизнь и музыку. Очень интересен, как индивидуальная личность», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале турнира в Дубае, который состоится 4 марта, Андрей Рублев встретится с соотечественником Даниилом Медведевым.