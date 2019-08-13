Тарпищев верит, что Медведев может здорово выступить на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил прогресс первой ракетки России Даниила Медведева. На прошлой неделе Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале турнира в Торонто.

– Радует, что в этом сезоне Даниил заметно прибавил в игре на грунте, – цитируют "Известия" Тарпищева. – Многие говорили, что он не умеет играть на этом покрытии, но его удачные выступления в Монте-Карло и Барселоне говорят об обратном. В Вашингтоне и Монреале Медведев был очень хорош на харде. Это говорит о его разносторонности и позволяет надеяться, что в этом году он сможет здорово выступить на US Open.