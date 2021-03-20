Тарпищев сравнил Карацева с Сафиным

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил успехи теннисиста Аслана Карацева. 20 марта 27-летний Карацев выиграл первый в карьере титул ATP. В финале турнира в Дубае он победил южноафриканца Ллойда Харриса. Также в 2021 году Карацев дошел до полуфинала Australian Open. Со следующей недели он войдет в топ-30 рейтинга ATP, поднявшись на 27-е место.

«Хочется поздравить с успехом и Аслана, и любителей тенниса. Такой невероятный прогресс в этом сезоне — это заслуга их дуэта с тренером, — цитирует ТАСС Тарпищева. — У него появился плотный удар, полет мяча напоминает Марата Сафина в лучшие годы.

Тренер сумел исправить технику, а Карацев трудолюбием и настойчивостью добился этого. Сенсации. Такого никто не ждал".