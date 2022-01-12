Тарпищев: «Ситуация с Джоковичем не должна повториться у российских теннисистов»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с разбирательством о законности въезда в Австралию сербского теннисиста Новака Джоковича.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с разбирательством о законности въезда в Австралию сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Все наши основные игроки вакцинированы — эпопея с Джоковичем ни у кого повториться не должна. Весь основной состав мужской и женской сборных сделал прививки еще после Мадрида. То, что происходит с Джоковичем, — идиотизм. Это проблема местных организаций, низовых структур и слабой коммуникации между ними.

Джокович сейчас тренируется и готовится играть. Сейчас угрожают, что по схожей справке уже двоих теннисистов выдворили, поэтому у Джоковича остался один шаг как до участия, так и до депортации», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Australian Open пройдет с 17 по 31 января, Джокович является действующим победителем турнира.