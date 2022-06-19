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Сегодня, 21:12

Тарпищев считает, что травяной сезон Медведев пока проскакивает хорошо

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение первой ракетки мира Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в финале турнира в Галле.

«В принципе, как и полагается на траве, если подача не пошла, то сразу получаешь, 44 процента попадания первой подачи в первом сете — это было слабо для Медведева. Во втором сете в середине собрался, но поезд уже ушел, прием у Хуркача был всегда на хорошем уровне, и он к тому же все попадал. Трагедии в этом нет, считаю, что травяной сезон Даня пока проскакивает хорошо, если на Мальорке также будет в целом играть — вообще прекрасно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев уступил Хуркачу со счетом 1:6, 4:6. Для 26-летнего россиянина это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.

Источник: https://tass.ru/sport/14968949
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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